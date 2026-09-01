Держбюджет недоотримав 33 мільярда гривень, доведеться скорочувати видатки – Підласа

Україні вже найближчим часом доведеться піти на жорстке скорочення видатків бюджету: за 8 місяців держбюджет недоотримав до плану 33,1 мільярда гривень, і при цьому парламент провалив голосування за закони-умови траншів макрофінансової допомоги.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За оперативними даними, за 8 місяців 2026 року до доходів загального фонду держбюджету (БЕЗ грантів) зараховано 1,7 трлн грн, зазначила вона.

"Недоотримано до плану – 33,1 млрд грн, майже половина з яких (15,6 млрд грн) – не надійшла саме в серпні 2026 року", – повідомила голова парламентського комітету.

За її словами, джерела наповнення загального фонду бюджету традиційні. Так, імпортний ПДВ склав 433,8 млрд грн, податок на прибуток – 265,7 млрд грн.

ПДФО та військовий збір склав 245,9 млрд грн (військовий збір з липня 2026 зараховується до спецфонду і цільово спрямовується на грошове забезпечення військових ЗСУ).

ПДВ з вироблених в Україні товарів склав 218,3 млрд грн (вже за вирахунком відшкодованого ПДВ), кошти НБУ – 146,1 млрд грн, імпортний акциз – 119 млрд грн, внутрішній акциз – 88,1 млрд грн.

Дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій склали 56,2 млрд грн, ввізне мито – 42,5 млрд грн, рентна плата – 38,9 млрд грн.

"Справедливо відзначити, що є і перевиконання за доходами: від податку на прибуток підприємств (+29,2 млрд грн, або +12,4%), від ПДФО та військового збору (+8 млрд грн, +3,4%), від імпортного акцизу (+2,1 млрд грн, або +1,8%) та від рентної плати (+1,3 млрд грн, або +3,4%)", – зазначила Підласа.

Водночас не виконано план за основними бюджетоутворюючими податками і зборами на загальну суму майже 84 млрд грн, каже вона.

Так, від ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 35,6 млрд грн (або на 14%), імпортного ПДВ – на 23,8 млрд грн (або на 5,2%), внутрішнього акцизу – на 12,1 млрд грн (або на 12%), дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій – на 11,6 млрд грн (або на 17,1%) та ввізного мита – на 573,8 млн грн (або на 1,3%).

"Це тільки найбільш суттєві недовиконання", – зауважила Підласа.

У січні-серпні цього року на проведення витрат за загальним фондом держбюджету використано $20 млрд міжнародної допомоги.

Від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за 8 місяців 2026 року спрямовано 317 млрд грн. За серпень приріст – майже 18 млрд грн.

Найбільші категорії витрат бюджету з початку 2026 року: оборона (1,8 трлн грн, або 62% усіх видатків загального фонду). Погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 377,3 млрд грн, соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 306,8 млрд грн, обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 249,4 млрд грн.

Програма медичних гарантій і скринінг здоров'я – 127,6 млрд грн, зарплата вчителів в школах (освітня субвенція та доплати вчителям) – 102,3 млрд грн, базова і додаткові дотації – 43,6 млрд грн.

"На фоні цього парламент сьогодні провалив голосування за закони-умови траншів макрофінансової допомоги (загальна сума траншу $4,26 млрд) і МВФ (загальна сума - $1,66 млрд). В таких умовах нас чекає жорстке скорочення видатків бюджету вже найближчим часом", – зазначила Підласа.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів: потрібно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Раду, ще 17 законопроєктів слід внести якнайшвидше.