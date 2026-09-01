У Росії палає великий термінал "Усть-Луга" для експорту нафти

Пожежа в порту Усть-Луга на північному заході Росії

У РФ після атаки дронів фіксується пожежа в порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+. Також інформацію підтвердив губернатор Ленінградської області Росії Алєксандр Дрозденко.

Дрозденко також заявив, що російське ППО нібито збило 52 дрони.

Усть-Луга – один із найбільших морських торгівельних портів Росії на Балтійському морі. Через порт проходять значні обсяги стратегічних вантажів, зокрема нафта, нафтопродукти, вугілля та мінеральні добрива.

Він відвантажує близько 700 тис. барелів нафти на добу, а за даними Reuters, у 2025 році експорт нафтопродуктів через порт перевищив 32,8 млн тонн.

У портовій зоні розташовані великі промислові та перевантажувальні комплекси, зокрема об'єкти російських компаній "Новатек" та "Єврохім". Усть-Луга вже неодноразово ставала ціллю атак безпілотників.

Нагадаємо:

Україна атакувала Усть-Лугу 6 липня, а також у березні. Після березневої атаки порт призупинив відвантаження.