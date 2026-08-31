МВФ починає нову місію в Україні

Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами.

Про це повідомляє місія МВФ в Україні у пресрелізі, що є у розпорядженні ЕП.

Дискусії відбуватимуться навколо економічних перспектив, зобовʼязаннях української влади щодо макроекономічних реформ за EFF МВФ.

Представники МВФ також обговорять з українськими урядовцями проєкт бюджету на 2027 рік.

Нагадаємо:

У червні Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF на $8,1 млрд, що відкриває шлях до нового траншу на $690 млн.

Bloomberg писало, що Зеленський незадоволений роботою голови НБУ Андрія Пишного, вважаючи його занадто близьким до МВФ і недостатньо активним у підтримці воєнної економіки.

МВФ нібито роздратував Зеленського вимогами низки непопулярних умов в обмін на кредити для підтримки Києва.