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Palantir стане першим великим інвестором в оборонну компанію Федорова

Володимир Тунік-Фриз — 1 вересня, 19:37
Palantir стане першим великим інвестором в оборонну компанію Федорова
Став відомий перший інвестор в оборонну компанію Михайла Федорова
Михайло Федоров

Генеральний директор Palantir Алекс Карп стане першим великим інвестором у нову компанію з оборонних технологій, засновану ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це Федоров повідомив у соцмережах.

Федоров, опублікував у соціальних мережах заяву разом із відео, на якому він тисне руку Карпу.

"Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", – йдеться у повідомленні Федорова.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.

бізнес оборонний сектор

оборонний сектор

Palantir стане першим великим інвестором в оборонну компанію Федорова

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