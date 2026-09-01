Palantir стане першим великим інвестором в оборонну компанію Федорова
Став відомий перший інвестор в оборонну компанію Михайла Федорова
Михайло Федоров
Генеральний директор Palantir Алекс Карп стане першим великим інвестором у нову компанію з оборонних технологій, засновану ексміністром оборони Михайлом Федоровим.
Про це Федоров повідомив у соцмережах.
Федоров, опублікував у соціальних мережах заяву разом із відео, на якому він тисне руку Карпу.
"Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", – йдеться у повідомленні Федорова.
Нагадаємо:
Мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.