Palantir стане першим великим інвестором в оборонну компанію Федорова

Став відомий перший інвестор в оборонну компанію Михайла Федорова

Генеральний директор Palantir Алекс Карп стане першим великим інвестором у нову компанію з оборонних технологій, засновану ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це Федоров повідомив у соцмережах.

Федоров, опублікував у соціальних мережах заяву разом із відео, на якому він тисне руку Карпу.

"Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", – йдеться у повідомленні Федорова.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.