10 мільйонів на навчання доньки Мудрої і шекелі для її матері: що САП заявила про Микитася

САП заявила, що майновий стан екснардепа Максима Микитася дозволяв йому профінансувати два роки навчання та проживання доньки колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої у Нью-Йорку на суму понад 10 млн грн.

Про це йдеться в апеляційній скарзі обвинувачення на запобіжний захід Микитасю, яку під час засідання Апеляційної палати ВАКС зачитав суддя.

За версією САП, Микитась також передавав матері Мудрої суму в шекелях, еквівалентну приблизно 560 тис. грн, та обіцяв надалі передавати аналогічні суми кожні пів року.

Прокурор навів ці обставини як аргумент на користь того, що Микитась має значний майновий стан і визначена судом першої інстанції застава не забезпечує належним чином виконання ним процесуальних обов'язків.

Сторона обвинувачення просить визначити Микитасю заставу у 200 млн грн разом із триманням під вартою. Наразі ВАКС визначив йому заставу у 30 млн грн.

Захист Микитася заперечує аргументи прокуратури щодо його фінансових можливостей. Адвокат наголосив, що Микитась лише висловлював готовність профінансувати витрати на навчання доньки Мудрої, але гроші фактично не передавав.

Нагадаємо:

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Вищий антикорупційний суд взяв підозрюваного в корупції екснардепа Максима Микитася під варту з можливою заставою у 30 млн грн.