США забрали у РФ та Китая нафтові родовища біля Венесуели

Американська North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ Венесуели, які раніше експлуатували п'ять китайських компаній та одна російська.

Про це пише Reuters з посиланням на двох американських посадовців.

Йдеться про частину з 14 нових контрактів, які уряд Венесуели передає NABEP у межах масштабної нафтової угоди між Вашингтоном і Каракасом.

Два з цих проєктів раніше експлуатувала китайська China Concord Resources, ще по одному – Sinopec та China National Petroleum Corp. Назву п'ятої китайської компанії співрозмовники Reuters не розкрили. Ще один актив перебував під контролем російської компанії.

Загалом NABEP має отримати контроль над 17 нафтовими проєктами у Венесуелі, які компанія планує розвивати для подальшого постачання нафти до США.

Американський уряд матиме права на 35% компанії, а також пільговий доступ до 20% її видобутку за собівартістю. Держдеп США отримає право першочергової купівлі решти 80% продукції.

Крім того, США матимуть право вето щодо ради директорів NABEP, а більшість її членів повинні бути громадянами США.

Минулого тижня президент Дональд Трамп заявив, що в межах домовленостей із Венесуелою США отримали доступ приблизно до 64 млрд барелів підтверджених нафтових запасів країни.

За словами одного з американських посадовців, частина нафти з цих проєктів раніше прямувала до Китаю, тоді як тепер одним із ключових ринків збуту мають стати США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення "найбільшої в історії" нафтової угоди з Венесуелою, яка надає Сполученим Штатам контроль над понад 60 мільярдами барелів її підтверджених запасів нафти.