Рада провалила законопроєкт щодо оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів

Рада відхилила законопроєкт, який має змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначення обов'язків маркетплейсів-нерезидентів та нарахування курсів валют за дистанційного продажу при скасуванні пільги на сплату податку на додану вартість на поштові відправлення до 150 євро.

Під час пленарного засідання при необхідному мінімумі в 226 голосів законопроєкт №15460 підтримали 194 нардепів, 7 голосів проти, 39 – утримались. За повторне перше читання проголосували 216 нардепів, два голоси проти.

Народні депутати проголосували за те, щоб відправити законопроєкт на доопрацювання – "за" 244 голоси.

Законопроєкт розроблено для узгодження митного законодавства із законопроєктом №15112-д про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та гармонізації норм із директивами ЄС.

Зокрема, документ пропонує встановити особливості застосування курсів валют під час нарахування та сплати ПДВ за операціями з дистанційного продажу товарів, визначити повноваження митних органів щодо контролю поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, а також врегулювати відповідальність посадових осіб у разі невиконання митних формальностей.

Крім того, проєкт закону передбачає включення маркетплейсів (підприємств електронного інтерфейсу) та їхніх посередників до переліку осіб, зобов'язаних сплачувати митні платежі, встановлює вимоги до їхнього обліку та визначає особливі умови забезпечення і сплати ПДВ.

Документом запропоновано й запровадження перехідного періоду зі звільненням від адміністративної відповідальності операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників і маркетплейсів за неповну чи несвоєчасну сплату ПДВ за умови подальшої сплати податку в повному обсязі.

Наразі очікується голосування за суміжний законопроєкт №15112-д про скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро, говориться у повідомленні.

Прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок є умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу 3,7 млрд євро в рамках позики на підтримку України на 90 млрд євро.

"В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов'язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано", – зазначає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо:

Раніше у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №15460, який пропонує змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів та привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня – від нього залежить, чи отримає Україна чотири мільярди євро допомоги від Європейського союзу.

У квітні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.