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Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету – Корецький

Андрій Муравський — 1 вересня, 13:33
Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету – Корецький
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Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони", – сказав Корецький на засіданні парламенту.

"При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином щодо пенсії і зарплат проблем не буде", – зазначив він.

За словами очільника уряду, під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії.

Він попросив депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету-2027.

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Нагадаємо:

Керівництво Міністерства фінансів та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення перспектив розвитку економіки та проєкту держбюджету на 2027 рік.

Раніше повідомлялося, що уряд планує переглянути державний бюджет на 2026 рік через додаткову потребу у фінансуванні Сил оборони.

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