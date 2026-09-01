У Мінагро розповіли, на скільки подорожчають продукти від атак РФ

Перебудова логістики після російських ударів по продовольчих складах може підвищити ціни на продукти максимум на 2,5%.

Про це заявив мінагрполітики Тарас Висоцький.

Постачальники переходять до зберігання товарів невеликими партіями та прямої доставки від виробників до магазинів. Так бізнес намагається уникнути одночасної втрати великих обсягів продукції в разі нового удару.

Нова схема потребує більше транспорту та може підвищити вартість складських послуг. За оцінкою Мінагрополітики, ці витрати не повинні спричинити різкого стрибка цін.

Через перебудову постачання магазини можуть тимчасово скоротити асортимент окремих товарів. У міністерстві наголошують, що це не свідчитиме про дефіцит продуктів.

Висоцький запевнив, що Україна має достатні продовольчі запаси та потужності для зберігання овочів. Урожаю картоплі, капусти, моркви, буряку та цибулі має вистачити для внутрішнього споживання.

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Нагадаємо:

14 серпня Висоцький заявив, що знищення розподільчих центрів не спричинило дефіциту продовольства.