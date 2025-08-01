Новини 1 серпня: в Україні ціни на їжу наздоганяють ЄС, наступного тижня можуть призначити голову БЕБ

Про що говорили сьогодні?

Про зміни для українців. В Україні з 1 серпня відбудеться низка змін. Зокрема, 1 серпні в Україні набули чинності норми закону, які запроваджують концепцію відкритого банкінгу.

Про схеми при закупівлі їжі для ЗСУ. Служба безпеки України разом із Міністерством оборони виявила розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ у 2022 році.

Про експорт до ЄС. З 1 серпня 2025 року можливість експорту сухого молока з України до ЄС в межах квоти вже закінчилась.

Про ціни на продукти. В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу.

Про майно топмитника. Родина Анатолія Комара, який очолює Енергетичну митницю, звела маєток в елітному передмісті Києва, його донька навчається в Лондоні, сам він їздить на роботу на престижному Mercedes-Benz.

Про БЕБ. Рішення щодо призначення нового керівника Бюро економічної безпеки можуть ухвалити вже наступного тижня.

Про нового керівника митниці. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Ексклюзиви ЕП.

Абсолютно сублімована їжа: як "Харчі" будували успішний бізнес, але втратили все

"Харчі" – це український виробник сушених та сублімованих готових страв, які користуються популярністю серед туристів та військових. Під час атаки на Київ 17 червня 2025 року росіяни знищили всі виробничі потужності компанії.

За словами засновника та власника "Харчів" Станіслава Стародубцева, "згоріло абсолютно все", а збитки сягають 2 млн дол. "Економічна правда" розповідає історію становлення компанії, яка не опускає руки і продовжує працювати.

В Україні запрацює відкритий банкінг: що це і які переваги дасть користувачам?

Українці зможуть передавати свою банківську інформацію третім особам. Наскільки це безпечно і як вплине на фінансовий ринок?