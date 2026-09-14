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ЄС продовжив персональні санкції проти РФ лише на тиждень замість шести місяців

Артур Крижний — 14 вересня, 20:45
ЄС продовжив персональні санкції проти РФ лише на тиждень замість шести місяців
Фото: Getty Images

Посли ЄС продовжили персональні санкції проти Росії на сім днів — до 22 вересня — оскільки не змогли погодити їхнє звичне шестимісячне поновлення.

Про це пише Reuters із посиланням на речника головування Ірландії в ЄС.

Камінь спотикання — вимога Франції та Словаччини виключити зі санкційного списку російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Французьке дипломатичне джерело заявило агентству, що Париж прагне посилювати тиск на воєнну машину РФ і підтримувати Україну, але має окреме питання національної безпеки та хоче позитивно відповісти міжнародним партнерам, які зверталися щодо Усманова.

Під санкціями ЄС перебувають майже 3 тисячі фізичних та юридичних осіб: їхні активи заморожені, а в'їзд до блоку заборонений.

Для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав ЄС.

Нагадаємо:

У березні ЄС поновив персональні санкції проти Росії на шість місяців після суперечок із Угорщиною та Словаччиною.

ЄС санкції РФ

РФ

ЄС продовжив персональні санкції проти РФ лише на тиждень замість шести місяців
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