ЄС продовжив персональні санкції проти РФ лише на тиждень замість шести місяців

Посли ЄС продовжили персональні санкції проти Росії на сім днів — до 22 вересня — оскільки не змогли погодити їхнє звичне шестимісячне поновлення.

Про це пише Reuters із посиланням на речника головування Ірландії в ЄС.

Камінь спотикання — вимога Франції та Словаччини виключити зі санкційного списку російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Французьке дипломатичне джерело заявило агентству, що Париж прагне посилювати тиск на воєнну машину РФ і підтримувати Україну, але має окреме питання національної безпеки та хоче позитивно відповісти міжнародним партнерам, які зверталися щодо Усманова.

Під санкціями ЄС перебувають майже 3 тисячі фізичних та юридичних осіб: їхні активи заморожені, а в'їзд до блоку заборонений.

Для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав ЄС.

Нагадаємо:

У березні ЄС поновив персональні санкції проти Росії на шість місяців після суперечок із Угорщиною та Словаччиною.