Уряд почне формувати комісію з відбору нового керівника митниці
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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.
Про це вона повідомила в Телеграм.
За її словами, важливо провести цей відбір прозоро та професійно.
"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - зазначила Свириденко.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів підготувало план структурної реформи митниці. Він складається із багатьох кроків, які уряд і парламент мають впровадити до 2030 року.