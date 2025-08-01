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Уряд почне формувати комісію з відбору нового керівника митниці

Віктор Волокіта — 1 серпня, 16:04
Уряд почне формувати комісію з відбору нового керівника митниці
Getty Images

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Про це вона повідомила в Телеграм.

За її словами, важливо провести цей відбір прозоро та професійно.

"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів підготувало план структурної реформи митниці. Він складається із багатьох кроків, які уряд і парламент мають впровадити до 2030 року.

митниця Свириденко

Свириденко

Уряд почне формувати комісію з відбору нового керівника митниці
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