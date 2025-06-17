Ворожий обстріл зруйнував потужності виробника сублімованих продуктів "Харчі"
Facebook-сторінка "Харчі"
Під час російського обстрілу Києва вночі 17 червня було зруйновано потужності виробника "Харчі", який виготовляє сублімовані продукти харчування.
Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.
"До нас прилетів дрон. Нашого підприємства нема", – сказав на відео власник виробництва Станіслав Стародубцев.
За його словами, "згоріло абсолютно все".
Нагадаємо:
Під час ворожої атаки на Київ вночі 17 червня було пошкоджено виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг та білизну в тому числі для військових.
У зв’язку з цим компанія скасувала всі поточні замовлення та призупинила прийом нових на невизначений термін.