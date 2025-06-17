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Ворожий обстріл зруйнував потужності виробника сублімованих продуктів "Харчі"

Альона Кириченко — 17 червня, 16:25
Ворожий обстріл зруйнував потужності виробника сублімованих продуктів Харчі
Facebook-сторінка "Харчі"

Під час російського обстрілу Києва вночі 17 червня було зруйновано потужності виробника "Харчі", який виготовляє сублімовані продукти харчування.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

"До нас прилетів дрон. Нашого підприємства нема", – сказав на відео власник виробництва Станіслав Стародубцев.

За його словами, "згоріло абсолютно все".

Нагадаємо:

Під час ворожої атаки на Київ вночі 17 червня було пошкоджено виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг та білизну в тому числі для військових.

У зв’язку з цим компанія скасувала всі поточні замовлення та призупинила прийом нових на невизначений термін.

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Ворожий обстріл зруйнував потужності виробника сублімованих продуктів "Харчі"
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