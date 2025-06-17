Ворожий обстріл зруйнував потужності виробника сублімованих продуктів "Харчі"

Під час російського обстрілу Києва вночі 17 червня було зруйновано потужності виробника "Харчі", який виготовляє сублімовані продукти харчування.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

"До нас прилетів дрон. Нашого підприємства нема", – сказав на відео власник виробництва Станіслав Стародубцев.

За його словами, "згоріло абсолютно все".

Нагадаємо:

Під час ворожої атаки на Київ вночі 17 червня було пошкоджено виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг та білизну в тому числі для військових.

У зв’язку з цим компанія скасувала всі поточні замовлення та призупинила прийом нових на невизначений термін.