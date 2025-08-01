Відкритий банкінг, додаткова відпустка військовим: що зміниться в Україні з 1 серпня
В Україні з 1 серпня відбудеться низка змін. Зокрема, 1 серпні в Україні набули чинності норми закону, які запроваджують концепцію відкритого банкінгу.
ЕП розповідає про основні зміни в Україні з 1 серпня 2025 року.
Відкритий банкінг
Фактично з 1 серпня в Україні стала можлива поява відкритого банкінгу – набули чинності відповідні норми закону, які запроваджують таку концепцію.
Це означає, що банки та небанківські компанії, у яких відкриті рахунки українців, будуть зобов'язані надавати інформацію про такі рахунки третім особам на вимогу клієнта.
Що це означає на практиці? Наприклад, в особи відкрито декілька рахунків в різних банках. Для того, аби переглянути баланси за цими рахунками, або ж здійснити операції з ними, клієнту потрібно заходити у застосунок кожного окремого банку.
Відкритий банкінг дозволить клієнту передати таку інформацію або в один банк, або ж третій стороні. Ця третя сторона може створити власний застосунок, у якому клієнт матиме доступ до інформації про свої рахунки в різних банках, і з якого зможе ними керувати.
Квитки на потяг – через Дія.Підпис
З 1 серпня купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди можна буде лише після верифікації особи через "Дія.Підпис". Така практика вже працює для міжнародних рейсів.
В "Укрзалізниці" наголосили, що таким чином вони намагаються зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.
На першому етапі верифікація потрібна на рейси:
- №105/106 Одеса-Київ;
- №91/92 Львів-Київ;
- №29/30 Київ-Ужгород;
- №12 Львів-Одеса
- №27/28 Київ-Чоп.
Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.
Штрафи для підприємців
1 серпня завершився перехідний період, на який знизили штрафи для підприємців за порушення касової дисципліни.
Ще у 2023 році, коли поновили права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір – до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.
Тепер ці пом’якшення втратили чинність і штраф за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуть у повному обсязі:
- 100% – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
- 150% – вартості при кожному наступному порушенні.
Додаткова відпустка для військових
З серпня військові отримають 15 додаткових днів відпустки. Це рішення погодили з військовим командуванням, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало", – наголосив Зеленський.
Також він підписав закон, який гарантує виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.