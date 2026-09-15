Рада провалила законопроєкт, який би спрямував плату за експорт зброї на армію

Рада підтримала за основу спрямування плати за експорт зброї на потреби армії

Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими гроші, які експортери зброї та товарів подвійного призначення платять за оформлення документів, йтимуть на потреби війська.

Це відбулося на засіданні парламенту у вівторок.

Згідно з законопроєктом, половина коштів, сплачених за експорт, мала йти на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки. Ще половина – на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Загалом 20% від вартості експортного контракту сплачуються за дозвіл на експорт.

Голова бюджетного комітету Верховної ради Роксолана Підласа повідомила ЕП, що спроможності українських зброярів було достатньо, аби збільшити надходження бюджету від дозволу на експорт на понад 40 млрд грн або близько 900 млн дол.

Нагадаємо:

У липні уряд запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту зброї до держав-партнерів у форматі Drone Deal. В першу чергу зброя надходить до Сил оборони, а в разі надлишкового виробництва – на експорт.