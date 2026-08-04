За місяць оборонний спецрахунок НБУ поповнився на мільярд гривень

У липні на спецрахунок НБУ для підтримки сил оборони надійшло понад мільярд гривень, станом на 1 серпня залишок коштів становив майже 3,3 млрд грн.

Про це інформує Національний банк України.

"Станом на 1 серпня 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 3,3 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 160,1 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані Женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 137 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 157,8 млрд грн, у липні 2026 року – майже 4 млрд грн.

Зокрема, на потреби Національної гвардії України – понад 1 724 млн грн (13.07.2026 – 35 млн грн), Національної поліції України – 1 650 млн грн, Міністерства оборони України – понад 38 503 млн грн.

Державна прикордонна служба України отримала 999,5 млн грн, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України – понад 8 275 млн грн, Державна служба України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн.

На потреби РНБО України спрямували майже 40,1 млн грн, Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн, Служби безпеки України – понад 784,1 млн грн.

На потреби військових частин НБУ перерахував понад 286,9 млн грн, Головного управління розвідки Міністерства оборони України – понад 1 491 млн грн.

Агенції оборонних закупівель отримала понад 100 909 млн грн (08.07.2026 – понад 2 472 млн грн; 16.07.2026 – понад 907,5 млн грн; 17.07.2026 – 158 млн грн). Водночас у липні повернулося понад 202,7 млн грн невикористаних Агенцією оборонних закупівель коштів, зазначає НБУ.

На потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій спрямовано понад 2 729 млн грн (01.07.2026 – майже 20,1 млн грн; 15.07.2026 – 100,4 млн грн; 21.07.2026 – 40 млн грн; 23.07.2026 – 151,5 млн грн, 28.07.2026 – 58,8 млн грн). Водночас у липні повернулося майже 20,1 млн грн невикористаних коштів від Одеської ОДА.

Нагадаємо:

У січні 2026 року на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 4,2 млрд грн, залишок коштів становив понад 26,2 млрд грн станом на 1 лютого.