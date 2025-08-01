Україна наздоганяє Євросоюз за цінами на продукти – НБУ

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Зазначається, що з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% (в еквіваленті євро), тоді як у країнах ЄС – лише на 46%.

Водночас динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною. Ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим витратам на сировину, працю та логістику.

Соняшникова олія також дешевша на 20-25%, ніж у Польщі, завдяки розвиненому внутрішньому виробництву.

Натомість ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські - на 20-25% порівняно з Польщею. Це пов'язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС.

Продукція тваринництва демонструє контрасти: свинина та молочні продукти дорожчі, ніж польські, через структурні проблеми галузі, тоді як м'ясо птиці та яйця дешевші завдяки ефективності великих виробників та економії від масштабу.

Зазначається, що швидке наближення цін на базові продукти до європейського рівня може спричиняти значне падіння внутрішнього попиту або переорієнтацію на дешевші товари-замінники.

Нагадаємо:

До кінця 2025 року суттєвих змін цін на пальне в Україні не очікується.