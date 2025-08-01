Родина топмитника придбала маєток за 70 мільйонів – "Схеми"

Родина Анатолія Комара, який очолює Енергетичну митницю, звела маєток в елітному передмісті Києва, його донька навчається в Лондоні, сам він їздить на роботу на престижному Mercedes-Benz.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Комар очолює Енергетичну митницю, через яку український кордон перетинають усі підакцизні енергоносії.

Йому 44, але він вже на пенсії за вислугою років, адже близько двох десятиліть пропрацював у Службі безпеки України.

Зараз зарплата Комара на митниці складає близько 90 тисяч гривень на місяць – це понад дві тисячі доларів.

При цьому, після початку великої війни його родина звела маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість площею майже пів тисячі квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного пенсіонера - тестя митника. Він же власник й іншої нерухомості преміумкласу в столиці, де мешкає сам чиновник.

17-річна донька керівника Енергетичної митниці вчиться в престижному коледжі в Лондоні King's College London. Вартість року навчання – 26 тисяч фунтів на рік. До цього навчалася в приватній школі на Кіпрі за 30 тисяч євро на рік.

На роботу Анатолій Комар їздить на Mercedes-Benz представницького класу - приватна фірма чомусь здає це авто в оренду його дружині у 16 разів дешевше ринкової ціни.

У коментарі журналісту він заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання доньки оплачує її неназваний хрещений батько, але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

"Схеми" також встановили зв’язок Анатолія Комара із групою компаній VM Groupe. Цей паливний холдинг офіційно підозрюється у нанесенні двох мільярдів гривень збитків бюджету під час імпорту сировини для пального в Україну - шляхом махінацій з акцизними платежами на митниці.

Нагадаємо:

Родина колишнього заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала нерухомості на понад $2 мільйони у Дубаї (ОАЕ).