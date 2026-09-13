Німецькі компанії збільшують інвестиції в Китай замість США

Згідно з дослідженням Німецького економічного інституту (IW), у першому півріччі 2026 року німецькі компанії збільшили інвестиції в Китай на третину, одночасно різко скоротивши інвестиції у Сполучені Штати.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з аналізом даних Бундесбанку, проведеним IW, німецькі компанії інвестували в Китай на 5,6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Цей показник відповідає середньому піврічному рівню інвестицій у період з 2020 по 2025 рік.

"Німецькі компанії не мають іншого вибору, окрім як продовжувати інвестувати в Китай", – заявив представник IW Юрген Маттес, охарактеризувавши цю країну як важливий ринок збуту та "тренажерний зал", де компанії можуть зміцнювати свою конкурентоспроможність.

Маттес зазначив, що державні субсидії та занижена вартість юаня штучно здешевлюють виробництво в Китаї, що спонукає німецькі компанії розширювати свою діяльність на місцевому ринку, аби конкурувати з китайськими суперниками на глобальному рівні.

"Для Німеччини це означає, що виробництво та робочі місця переміщуються до Китаю. ЄС повинен покласти край цій несправедливій грі та ввести компенсаційні мита на китайський імпорт", – сказав Маттес.

Згідно з дослідженням, інвестиції в США скоротилися майже на дві третини — до близько 4,3 млрд євро на тлі торговельних напружень та мит, введених президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо:

Після тривалої стагнації економіка Німеччини відновлюється: завдяки експорту та державним видаткам на інфраструктуру і оборону ВВП зростає три квартали поспіль, але залишаються фактори, які негативно впливають на економічну активність.