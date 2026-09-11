Посли ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ через спротив Словаччини і Франції – ЗМІ

Європейська правда

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що посли країн ЄС у п'ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост журналіста у соцмиережі Х

Деталі: Джозвяк повідомив, що, за його інформацією, посли ЄС знову не змогли продовжити дію санкцій проти РФ та зустрічатимуться повторно у понеділок – день перед крайнім терміном, 15 вересня.

Пряма мова: "Словаччина все ще хоче виключення зі списку Усманова й Фрідмана. Але питання тепер ще більш ускладнене, тому що Франція також хоче виключення Усманова".

Що було раніше: Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.