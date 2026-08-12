Рада планує звільнити від мит та податків імпорт товарів для війська

Імпорт товарів для війська планують звільнити від податків та мит

Податковий Комітет Верховної Ради порекомендував ухвалити за основу та в цілому законопроєкти №15463-1 і №15464-1.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкти передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів щодо звільнення від оподаткування окремих товарів для потреб сил безпеки і оборони.

Перший документ передбачає звільнення від мит та ПДВ імпорту запчастин для виробництва оборонної продукції, яка постачається силам безпеки та оборони незалежно від джерела фінансування, зокрема за кошти іноземних держав та їхніх органів.

Другий законопроєкт націлений квадроцикли та мотовсюдиходи – він також звільняє їх від мит, ПДВ та акцизу, якщо їх імпортують для потреб сил безпеки та оборони.

Нагадаємо:

1 липня уряд дозволив експортувати надлишкову українську зброю після повного задоволення потреб війська.