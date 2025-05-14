Кредитування в Китаї впало більше ніж удвічі через торгову напругу з США

У квітні нове кредитування в Китаї скоротилося на 61% порівняно з минулим роком. Такий обвал пов’язаний з ескалацією торговельної війни між Китаєм і США, що вдарила по діловій довірі.

Про це пише Bloomberg.

За даними Народного банку Китаю, фінансові установи видали лише 285 мільярдів юанів (40 мільярдів дол), що стало найнижчим показником із липня. Це значно нижче за очікування аналітиків, які прогнозували 700 мільярдів юанів.

Сукупне фінансування зросло лише на 1,2 трильйона юанів — менше за очікувані 1,4 трильйона. Особливо помітно впали корпоративні кредити середньо- та довгострокового типу — на 40%, до 250 мільярдів юанів.

Іпотечні кредити теж просіли: обсяг погашених перевищив нові позики. Це свідчить про тривалий спад на ринку нерухомості.

На тлі зростаючого тиску китайський центробанк оголосив про зниження ставок і нормативів резервування, що має влити в економіку до 2,1 трильйона юанів. Проте аналітики сумніваються в ефективності цих кроків.

Нагадаємо:

Китайський юань підскочив до піврічного максимуму, подолавши ключову позначку 7,20 за долар на фоні угоди між Пекіном і Вашингтоном про взаємне зниження мит.

Світові фінансові ринки різко зросли на тлі домовленості США та Китаю про суттєве зниження взаємних мит, що діяли під час торговельної війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

Вашингтон висловив оптимізм наприкінці торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на деескалацію торгової напруженості між двома країнами Дональдом Трампом.