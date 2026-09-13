Трамп заявив, що Зеленський має припинити атаки на дизельне паливо в Росії

Українська правда

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, оскільки такі атаки нібито спричиняють його дефіцит у світі.

Джерело: Трамп у неділю на полях турніру Irish Open в Ірландії, який проходить в його клубі Doonbeg, пише "Європейська правда"

Деталі: Трампа запитали, чи розмовляв він із Зеленським після своєї нещодавньої розмови з російським правителем Володимиром Путіним.

Після цього Трамп закликав Зеленського припинити удари по Росії.

Пряма мова: "Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії...

Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє дефіцит дизельного палива".

Деталі: При цьому Трамп не закликав Путіна припинити неспровоковану повномасштабну війну проти України, яку Росія веде вже п'ятий рік.

Що передувало: Трамп на початку липня під час публічної частини зустрічі з Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Цього тижня Трамп заявив, що на початку тижня він мав "чудову" розмову з Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.