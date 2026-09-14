Трамп не виключив, що захоче контролювати іранську нафту, "як у Венесуелі"

Європейська правда

Президент США Дональд Трамп вкотре висловив переможно-оптимістичні оцінки щодо становища у війні з Іраном та припустив, що, можливо, захоче забезпечити США контроль за торгівлею іранською нафтою "як у Венесуелі".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У коментарях на полях турніру з гольфу в Ірландїі Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном цього року, можливо після проміжних виборів до Конгресу, та що після того ціни на пальне мають впасти.

Він також заявив, що погодиться лише на "правильну" угоду щодо завершення війни і не піде на невигідну, а також – що Іран "просить про перемовини" (що у Тегерані заперечували).

Крім того, Трамп допустив, що спробує встановити контроль над потоками нафтової торгівлі, "як у Венесуелі".

"Ми врешті вийдемо (з війни з Іраном – Ред.), якщо тільки не вирішимо залишитися і контролювати нафту, як у Венесуелі", – заявив президент США, додавши, що у випадку Венесуели американське втручання "багатократно окупилося".

Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.

Нагадаємо, в кінці серпня Трамп заявив про "історичну" нафтову угоду між Сполученими Штатами та Венесуелою, що сприятиме зниженню цін на бензин для американців.