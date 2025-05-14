Кредитование в Китае упало более чем вдвое из-за торгового напряжения с США

В апреле новое кредитование в Китае сократилось на 61% по сравнению с прошлым годом. Такой обвал связан с эскалацией торговой войны между Китаем и США, ударившей по деловому доверию.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Народного банка Китая, финансовые учреждения выдали лишь 285 миллиардов юаней (40 миллиардов долл), что стало самым низким показателем с июля. Это значительно ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 700 миллиардов юаней.

Совокупное финансирование выросло лишь на 1,2 триллиона юаней - меньше ожидаемых 1,4 триллиона. Особенно заметно упали корпоративные кредиты средне- и долгосрочного типа - на 40%, до 250 миллиардов юаней.

Ипотечные кредиты тоже просели: объем погашенных превысил новые займы. Это свидетельствует о затянувшемся спаде на рынке недвижимости.

На фоне растущего давления китайский центробанк объявил о снижении ставок и нормативов резервирования, что должно влить в экономику до 2,1 триллиона юаней. Однако аналитики сомневаются в эффективности этих шагов.

Напомним:

Китайский юань подскочил до полугодового максимума, преодолев ключевую отметку 7,20 за доллар на фоне соглашения между Пекином и Вашингтоном о взаимном снижении пошлин.

Мировые финансовые рынки резко выросли на фоне договоренности США и Китая о существенном снижении взаимных пошлин, действовавших во время торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

Вашингтон выразил оптимизм в конце торговых переговоров с Китаем, направленных на деэскалацию торговой напряженности между двумя странами Дональдом Трампом.