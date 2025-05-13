Китайський юань досяг піврічного максимуму після угоди з США

Китайський юань підскочив до піврічного максимуму, подолавши ключову позначку 7,20 за долар на фоні угоди між Пекіном і Вашингтоном про взаємне зниження мит.

Про це пише The Economic Times.

Видання зазначає, що це дозволило юаню зміцнитися на 0,2012% до 7,193 на материковому ринку та на 0,15% до 7,1878 на офшорному ринку.

Як повідомляється, ця угода може стати важливим кроком до завершення торгової війни, що дестабілізувала світову економіку.

Спотовий курс юаня в китайській валютній системі SFETS досягнув найвищого рівня з листопада 2024 року, а Центральний банк Китаю оголосив середній фіксований курс на рівні 7,1991 — максимальному з 7 квітня.

Нагадаємо:

Світові фінансові ринки різко зросли на тлі домовленості США та Китаю про суттєве зниження взаємних мит, що діяли під час торговельної війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

Ціни на нафту зростають на тлі позитивних сигналів із торговельних переговорів між США та Китаєм, які завершилися у неділю.

Вашингтон висловив оптимізм наприкінці торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на деескалацію торгової напруженості між двома країнами Дональдом Трампом.