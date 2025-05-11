США близькі до завершення торговельної війни з Китаєм. Скоро підпишуть угоду

Вашингтон висловив оптимізм наприкінці торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на деескалацію торгової напруженості між двома країнами Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент журналістам у Женеві.

"Переговори були продуктивними", – сказав він, не відповідаючи на запитання журналістів, але пообіцявши "повний брифінг" за результатами переговорів у понеділок.

"Розбіжності між сторонами були "не такими великими, як можна було б подумати", – прокоментував також торговий представник США Джеймісон Грір. Він також брав участь у дводенних переговорах за зачиненими дверима з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном.

Грір зазначив, що "це були дуже конструктивні два дні". "Важливо розуміти, наскільки швидко ми змогли дійти згоди, що свідчить про те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як вважалося. Тим не менш, за ці два дні було зроблено багато роботи", -- сказав він.

"Просто пам'ятайте, чому ми тут - Сполучені Штати мають величезний торговий дефіцит у розмірі 1,2 трильйона доларів, тому президент оголосив надзвичайний стан і запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над вирішенням цієї надзвичайної ситуації", -- додав він.



Нагадаємо:

Як повідомлялося, переговори між США і КНР розпочалися 11 травня.

Як пише Reuters, віце-прем'єр-міністр Китаю Хе Ліфенг близько восьми годин зустрічався в суботу з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником США Джеймісоном Гріром, що стало їхньою першою зустріччю віч-на-віч з того часу, як дві найбільші економіки світу запровадили тарифи.

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

"Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто в дружній, але конструктивній манері. Досягнуто великого прогресу!", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що Штати хочуть бачити "відкриття Китаю для американського бізнесу" в інтересах обох країн.

Водночас, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня перемовин у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів. публікації додають, що повідомлення Трампа з'явилось після того, як посадовець повідомив AP, що перемовини продовжаться в неділю.

АР додає, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення переговорів у суботу.

"Якщо не враховувати оцінку Трампа, перспективи значного прориву здавалися туманними на початку переговорів.

Проте є надія, що дві країни скоротять величезні тарифи, які вони накладали на товари одна одної, що полегшить світові фінансові ринки і компанії по обидва боки Тихого океану, які залежать від торгівлі між США і Китаєм".

Також прогнозувалося, що нестабільна ситуація напередодні женевських переговорів підкреслила глибоку недовіру і розбіжності в стилях переговорів між командою Трампа і Китаєм, що може призвести до затяжних і сповнених ризиків дискусій.

За даними Reuters, Трамп наполягав на прямих переговорах з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Але Китай відкинув цю ідею як таку, що не відповідає його традиційному підходу: опрацювати деталі, перш ніж лідери підпишуть будь-яку угоду, зазначає агентство.

Китай вирішив висунути на посаду віце-прем'єра і довірену особу Сі Хе Ліфена, чий безпосередній попередник уклав "першу фазу" торговельної угоди зі США у 2019 році. Це дозволило задовольнити вимоги Вашингтона щодо предметних переговорів з високопосадовцем, який має прямий доступ до Сі.