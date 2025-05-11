Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у переговорах США і Китаю

Українська правда

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, Associated Press

Пряма мова Трампа: "Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто в дружній, але конструктивній манері".

"Досягнуто великого прогресу!!!"

Деталі: Трамп додав, що Штати хочуть бачити "відкриття Китаю для американського бізнесу" в інтересах обох країн.

Водночас, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня перемовин у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів. публікації додають, що повідомлення Трампа з'явилось після того, як посадовець повідомив AP, що перемовини продовжаться в неділю.

Чиновник говорив на умовах анонімності через делікатність переговорів, які можуть допомогти стабілізувати світові ринки, занепокоєні протистоянням між США та Китаєм.

АР додає, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення переговорів у суботу.

Дослівно АР: "Якщо не враховувати оцінку Трампа, перспективи значного прориву здавалися туманними на початку переговорів.

Проте є надія, що дві країни скоротять величезні тарифи, які вони накладали на товари одна одної, що полегшить світові фінансові ринки і компанії по обидва боки Тихого океану, які залежать від торгівлі між США і Китаєм".

Що передувало: Трамп заявив, що введення 80% мита на імпорт з Китаю "виглядає правильно", напередодні переговорів між американськими та китайськими чиновниками у Швейцарії.

Нагадаємо: Китайські агенти з доставки знову почали купувати місця в контейнерах для товарів, що прямують до США, на тлі торговельних перемовин між Пекіном і Вашингтоном, що мають відбутися у Швейцарії.

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торговельні переговори з початку митного протистояння.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість суттєвого, обопільного зниження митних тарифів під час переговорів з Китаєм, які відбудуться на вихідних, приблизно до рівня нижче 60%.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про введення мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.