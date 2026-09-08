РФ задумала мегапроєкт будівництва залізниці, щоб вивозити ресурси до Китаю

Російська влада знову розглядає будівництво Трансалтайської залізниці до Китаю, російська частина якої може коштувати 1,5-2,2 трлн рублів (17-25 млрд дол.).

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Магістраль має створити новий залізничний вихід до Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю через коротку ділянку російсько-китайського кордону між Казахстаном і Монголією. Проєкт опрацьовують за дорученням російського лідера Володимира Путіна.

Цей маршрут розглядали ще на початку 2000-х років як можливу трасу газопроводу "Алтай". Перед повномасштабним вторгненням в Україну РЖД повернулася до ідеї залізниці, проте відмовилася від неї через високу вартість і технічні складнощі.

Тепер дорогу знову обговорюють як спосіб збільшити постачання вугілля до Китаю. Зараз сировину з Кемеровської області везуть через Далекий Схід завантаженими Байкало-Амурською і Транссибірською магістралями.

Офіційної оцінки вартості Трансалтайської магістралі поки немає. Схожу за природними умовами 410-кілометрову залізницю Кизил – Курагіно у 2024 році попередньо оцінили в 1 трлн рублів, або 2,4 млрд рублів за кілометр. За такої вартості російська частина нової дороги обійдеться у 1,5-2,2 трлн рублів.

Окупність цих інвестицій залишається під питанням. Міжнародне енергетичне агентство очікує, що до 2030 року споживання вугілля в Китаї поступово знижуватиметься, а його імпорт скорочуватиметься в середньому на 2,5% щороку.

Російські вугільники третій рік поспіль зазнають багатомільярдних збитків після втрати західних ринків через санкції.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року Путін вимагав терміново врятувати російську вугільну промисловість після падіння експорту та погіршення фінансового стану компаній.

У липні 2025 року експорт російського вугілля до Китаю впав на чверть, а частка РФ на китайському ринку скоротилася з 23% до 18%.