Президент США Дональд Трамп ще раз наголосив, що повинні мати найнижчі процентні ставки у світі, навіть попри те, що обраний ним особисто голова Федеральної резервної системи Кевін Варш знову стикається з тиском щодо підвищення вартості позик.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні платити – Сполучені Штати настільки сильні – ми повинні платити найнижчі процентні ставки у світі, незалежно від їхніх формул", – заявив Трамп журналістам у неділю в Ірландії, де він бере участь у турнірі "Ірландський відкритий".

На запитання, чи очікує він, що центральний банк підвищить ставки на засіданні наступного тижня, Трамп відповів: "Я не знаю".

Коментарі Трампа пролунали на тлі опублікованих у п'ятницю даних, які свідчать, що споживчі ціни в США у серпні зросли більше, ніж очікувалося.

ФРС, ймовірно, розцінить ці цифри як аргумент на користь першого підвищення ставок за останні три роки. Дані щодо інфляції змусили трейдерів підвищити очікування щодо підвищення ставок ФРС: ймовірність такого кроку у вересні оцінюється на 86%, а до кінця року ринок вже врахував у цінах два підвищення.

Економіка США стикається з підвищенням цін на енергоносії на тлі війни США проти Ірану, яка триває вже сьомий місяць, а тарифна політика Трампа також ускладнила ситуацію щодо інфляційної цілі ФРС.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, оскільки такі атаки нібито спричиняють його дефіцит у світі.