Світові ринки злетіли після зниження мит між США та Китаєм

Світові фінансові ринки різко зросли на тлі домовленості США та Китаю про суттєве зниження взаємних мит, що діяли під час торговельної війни.

Про це пише Financial Times.

Сполучені Штати зменшать мита на китайський імпорт до 30% із попередніх 145%, а Китай – до 10% із 125%. Ці умови діятимуть протягом 90 днів.

На цій новині ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq додали 2,7% і 3,5% відповідно, індекс Hang Seng у Гонконзі підскочив на 3,4%, а європейський Stoxx Europe 600 виріс на 1,2%.

Курс долара США зміцнився на 1,1% до кошика основних валют. Юань укріпився на 0,5%, до 7,21 юаня за долар. Водночас інвестори почали розпродавати золото – його ціна впала на 2,8%. Швейцарський франк і японська єна ослабли на 1,5% та 1,6%.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 2,8% – до 65,71 дол за барель. Дохідність 10-річних держоблігацій США піднялася до 4,44%.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

Ціни на нафту зростають на тлі позитивних сигналів із торговельних переговорів між США та Китаєм, які завершилися у неділю.

Вашингтон висловив оптимізм наприкінці торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на деескалацію торгової напруженості між двома країнами Дональдом Трампом.