Сюрпризу не сталось: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних.

Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики 18 червня.

"Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування", – повідомив він.

Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю: ставка за депозитними сертифікатами "овернайт" на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці – 18,5%, за кредитами рефінансування – 19%.

Інфляція охолола

Своє рішення Нацбанк ухвалив на тлі сповільнення темпів інфляції в Україні, яке Державна служба статистики зафіксувала за підсумками травня. Тоді зростання цін становило 8,2% (порівняно з аналогічним місяцем попереднього року), в той час як у квітні річна інфляція була на рівні 8,6%. Цільовим показником НБУ є рівень інфляції у межах 4-6% на рік.

Зниженню інфляції сприяло збільшення пропозиції сирих продуктів харчування. Проте базова інфляція, яка виключає ціни на волатильні продукти, навпаки, пришвидшилася до 7,9% на рік.

В НБУ визнають, що і загальна інфляція, і базова інфляція у травні були вищими, за прогнозні очікування регулятора. Ба більше, там очікують, що темпи інфляції зростатимуть наприкінці року.

"Інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців, пришвидшиться наприкінці року, але у 2027 році повернеться до сповільнення", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Вплив війни в Ірані

Інфляція в Україні пришвидшувалася від початку 2026 року. Вагому роль у цьому відіграло зростання цін на пальне у зв'язку із подорожчанням нафти. Останнє відбулося в усьому світі через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та перекриття Ормузької протоки останнім.

Зростання цін на нафту та пришвидшення рівнів інфляції вже змусило підвищувати облікові ставки низку ключових центральних банків. Зокрема, таке рішення ухвалив Європейський центральний банк, підвищивши ключову ставку з 2% до 2,25% річних. Рівень ставки підняв і Банк Японії – з 0,75% до 1% річних. Це найвища ставка в країні з 1995 року.

17 червня США та Іран підписали меморандум щодо врегулювання війни. Відповідно до нього Іран погодився відкрити прохід суден через Ормузьку протоку. Ціни на нафту відреагували на цю подію падінням на 2%. Так, барель нафти марки Brent 18 червня коштував 77,91 долара.

Водночас наразі незрозуміло, чи призведе підписання меморандуму до повноцінного відновлення трафіку танкерів через Ормузьку протоку: цей водний шлях залишається замінованим.

18 червня перші судна вже пройшли через Ормуз. Водночас рух через протоку залишався слабким.

Ормузька протока була фактично закрита майже чотири місяці, що обмежило доступ до нафти й газу з Перської затоки. Частина постачань проходила через судна, які вимикали транспондери або мали дозвіл Тегерана.

"Збільшився оптимізм щодо завершення війни на Близькому Сході, однак ризики її затягування залишаються. Триваліше протистояння в регіоні зумовлюватиме вищі ціни на енергоносії, що негативно позначатиметься на українській економіці та інфляційному розвитку й одночасно збільшуватиме спроможність Росії продовжувати повномасштабну війну", – констатують у Нацбанку.

Що далі

Поточний прогноз НБУ передбачає, що облікова ставка залишатиметься на поточному рівні у 15% до початку 2027 року. Водночас у Нацбанку традиційно не виключають, що можуть переглянути свою монетарну політику у разі, якщо виникне така потреба.

"Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ буде готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%. Рішення базуватиметься на липневому макроекономічному прогнозі", – йдеться у повідомленні регулятора.

Нагадаємо:

Востаннє НБУ знижував облікову ставку на початку 2026 року – з 15,5% до 15%. Рішення ухвалили на тлі послаблення інфляції.

Напередодні Кабінет міністрів оприлюднив макроекономічний прогноз на наступні 3 роки. Відповідно до нього інфляція в Україні у 2026 році становитиме 9,2%, а курс долара – 45,8 грн.