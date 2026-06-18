Нафта відреагувала на підписання угоди між США та Іраном про припинення війни

Ціни на нафту в четвер знизилися більш ніж на 2% після підписання проміжної угоди між США та Іраном, яка має завершити бойові дії, відкрити Ормузьку протоку та зняти американські санкції з іранської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,64 дол., або 2,06%, до 77,91 дол. за барель. Американська WTI впала на 1,80 дол., або 2,34%, до 74,99 дол. за барель.

"Розпродаж посилився, оскільки енергетичні ринки й далі агресивно закладають у ціни швидше, ніж очікувалося, повернення іранських барелів після нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном", — написав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Меморандум із 14 пунктів запускає 60-денний період переговорів. За цей час Іран має дозволити вільний прохід через Ормузьку протоку, а рух через неї планують відновити на повну потужність протягом 30 днів. Складніші питання, зокрема ядерну програму Ірану, винесли за межі попередньої домовленості.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про укладення угоди між країною та Іраном і відкриття Ормузької протоки ціна на нафту впала приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном і США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки — країна почне стягувати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.