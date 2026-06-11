Європейський центробанк підняв облікову ставку вперше за майже 3 роки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки до 2,25%, щоб стримати зростання інфляції, спричинене війною на Близькому Сході.

Про це пише New York Times.

Ставка ЄЦБ розповсюджується на 21 країну єврозони. Її підвищили з 2,0% до 2,25%. Це стало першим підвищенням ставки ЄЦБ з вересня 2023 року. У 2024 та 2025 роках ставки знижували вісім разів.

У травні рівень інфляції в єврозоні становив 3,2%, що було спричинено підвищенням цін на енергоносії та значно перевищувало цільовий показник ЄЦБ у 2% відсотки. До початку війни в Ірані в кінці лютого рівень інфляції був нижчим за 2%.

За новими прогнозами ЄЦБ, Інфляція в єврозоні становитиме в середньому 3% у 2026 році та 2,3% у 2025 році, повернувшись до цільового рівня у 2% у 2028 році.

Також прогноз зростання ВВП регіону скоротили до 0,8%.

Центральні банки кількох інших країн, зокрема Південноафриканської Республіки, Австралії та Норвегії, вже підвищили ставки через війну з Іраном. Очікується, що центробанк Японії в середині червня підвищить ставки вперше з грудня 2025 року.

Також не виключається ймовірність того, що США теж підвищать ставку цього року.

Упродовж року ЄЦБ тримав ставку на рівні 2,0%. У банку очікували, що утримання низьких ставок у короткостроковій перспективі підтримає економіку ЄС завдяки більшим споживчим витратам та інвестиціям бізнесу.

Нагадаємо:

Наприкінці травня впливова членкиня Керівної ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель заявила, що вважає, що банк має підвищити відсоткові ставки у червні, навіть якщо війна на Близькому Сході швидко завершиться.