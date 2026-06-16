НБУ ухвалив регуляторний пакет для початку діяльності банку нового типу

Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії (БФІ).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Метою БФІ є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком.

Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань.

Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному БФІ та переоформлення банківської ліцензії діючого банку на обмежену ліцензію БФІ.

Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду радою БФІ стратегії та бізнес-плану, а також стосовно змісту цих та інших внутрішніх документів, зокрема врахування у них особливостей надання послуг за межами приміщення БФІ.

Визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, вимоги щодо інтеграції особливостей діяльності в системи внутрішнього контролю та управління ризиками БФІ, а також незастосування до БФІ вимог для новостворених та спеціалізованих банків тощо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк України в разі прийняття законопроєкту №12044 дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію.