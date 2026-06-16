Японія отримала найвищу відсоткову ставку за 31 рік

Банк Японії підвищив ключову ставку з 0,75% до 1% — найвищого рівня з 1995 року — на тлі інфляції, слабкої єни та зростання цін на нафту.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Це перше підвищення ставки з грудня 2025 року. Рішення ухвалили на дводенному засіданні монетарної політики, яке завершилося у вівторок.

Єна перед засіданням торгувалася біля 160 за долар — рівня, який частина інвесторів вважає межею для можливої валютної інтервенції. Додатковий тиск створюють дорогі енергоносії через загострення на Близькому Сході.

Банк Японії також вирішив із квітня 2027 року поставити на паузу скорочення купівлі державних облігацій, щоб підтримати стабільність ринку. Раніше центробанк поступово зменшував закупівлі, щоб довгострокові ставки більше визначалися ринком.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Банк Японії вже збільшував відсоткові ставки до рівнів, яких країна не бачила три десятиліття – з 0,5% до 0,75%.