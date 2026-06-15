"Слава Україні!" з'явиться на купюрах 100 гривень

Нацбанк з 16 червня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!" на зворотному боці.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року.

Фото: НБУ

НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого введення в обіг.

Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року Національний банк України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!". Зокрема, з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень; із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень.

Національний банк з 21 серпня 2025 року ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці банкнот розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!"

З 25 лютого 2026 року Національний банк ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень, на яких у правій верхній частині на зворотному боці розміщено гасло: "Слава Україні! Героям слава!".