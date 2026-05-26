ЄЦБ може підняти відсоткові ставки у червні вперше за майже 3 роки

Членкиня Керівної ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель вважає, що банк має підвищити відсоткові ставки у червні, навіть якщо війна на Близькому Сході швидко завершиться.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інтерв'ю, яке Шнабель дала Reuters.

"Враховуючи масштаби та тривалість поточного шоку, на мою думку, перегляд ситуації більше не є варіантом. З сьогоднішньої точки зору, я думаю, що підвищення ставки в червні буде необхідним", – каже Шнабель.

Очікується, що ЄЦБ збільшить вартість запозичень 0,25 пункту 11 червня, оскільки зростання цін на енергоносії підвищує інфляцію в Європі. Водночас деякі політики застерігають від занадто обмежувальної політики, враховуючи економічні наслідки війни.

Востаннє ЄЦБ підвищував ставку у вересні 2023 року. Тоді вона становила 4.00 і з того часу тільки знижувалася. Востаннє ставка переглядалася у липні 2025 року і зараз становить 2.00.

Загалом ЄЦБ виділяв три основні сценарії – базовий, несприятливий та найгірший. Шнабель каже, що зараз Європа вже вийшла за межі несприятливого сценарію, який передбачав відносно швидку нормалізацію цін на нафту.

Також вона зазначила, що ЄЦБ повинен відповідати на зростання інфляції належним чином, щоб не підірвати довіру до себе.

Шнабель є однією з найбільш рішучих членів Керівної ради ЄЦБ та має там великий вплив. Bloomberg умовно ділить всіх членів ради на "яструбів" (більш рішучих) та "голубів" (менш рішучих), і Шнабель фігурує як найбільший "яструб".

"Яструби" та "голуби" у ЄЦБ. Шнабель у правому верхньому куті Bloomberg Economics

Нагадаємо:

Компанії у єврозоні очікують значного зростання цін на продаж та витрат через війну в Ірані, що додає занепокоєння Європейського центрального банку щодо інфляції.

Європейська комісія раніше закликала уряди країн Євросоюзу бути готовими до тривалих перебоїв на енергетичних ринках внаслідок війни в Ірані.