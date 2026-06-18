Перші танкери пройшли через Ормуз після угоди США та Ірану

Танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi рано в четвер увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки після набрання чинності проміжною угодою між США та Іраном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними відстеження суден, обидва танкери рухалися маршрутом, який Тегеран схвалив для безпечного проходу. Mraikh раніше цього місяця завантажив партію LNG у Катарі, а Ye Chi вказав китайську власність — це стало поширеним способом для суден підкреслити зв'язки з країнами, дружніми до Ірану.

Загалом рух через протоку залишався слабким: у четвер нею проходили переважно менші вантажні судна. Це сталося за кілька годин після заяви президента США Дональда Трампа про підписання угоди з Іраном, яка передбачає швидке відкриття ключової водної артерії.

Ормузька протока була фактично закрита майже чотири місяці, що обмежило доступ до нафти й газу з Перської затоки. Частина постачань проходила через судна, які вимикали транспондери, або мала дозвіл Тегерана.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про укладення угоди між країною та Іраном і відкриття Ормузької протоки ціна на нафту впала приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном і США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки — країна почне стягувати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.