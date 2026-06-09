У травні інфляція сповільнилася – Держстат

Інфляція на споживчому ринку України у травні 2026 року становила 0,9% (проти 1,4% у квітні), а порівняно з травнем минулого року складає 8,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зростання споживчих цін в Україні у травні сповільнилося: у квітні було зафіксовано показник 1,4%, у березні – 1,7% – у березні, у лютому – 1%

Найбільше у травні подорожчали фрукти (на 11,1%), а також проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті (на 2,7%). Водночас рекордне зниження ціни продемонстрували яйця – вони подешевшали на 15,3%.

Базова інфляція становила 0,7% у місячному вираженні й 7,9% у річному.

Нагадаємо:

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем 2025 року – 8,6%.

Як повідомляв НБУ, в Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова – до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ.

За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало.