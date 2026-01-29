Вперше за півтора року: НБУ знизив облікову ставку до 15%

Національний банк України знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 29 січня. Воно набуде чинності з 30 січня.

"Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також НБУ погіршив свої прогнози щодо зростання ВВП та інфляції на 2026 рік. Передусім через наслідки російських обстрілів енергосистеми.

Так, якщо раніше НБУ очікував, що у 2026 році ВВП України виросте на 2%, то наразі переглянув свій прогноз до 1,8%. Очікування Нацбанку щодо інфляції також погіршилися з 6,6% до 7,5% за підсумками 2026 року.

Попри погіршення очікувань щодо інфляції, НБУ планує й надалі знижувати розмір ключової ставки.

"Базовим сценарієм січневого макроекономічного прогнозу НБУ передбачено поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Водночас у разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом'якшення процентної політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів", – йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначимо, що востаннє НБУ пом'якшував монетарну політику у червні 2024 року, коли значення облікової ставки знизили з 13,5% до 13% річних. Після цього ключова ставка зберігалася на такому рівні до грудня 2024 року, поки регулятор не розпочав процес підвищення ставки у зв'язку зі сплеском інфляції в Україні.

Облікова ставка НБУ впливає на рівень ставок в економіці: чим вищою вона є, тим вищими стають ставки за кредитами та депозитами. Зокрема, від облікової ставки залежить розмір ставки за депозитними сертифікатами (у які можуть вкладатися банки) та кредитами рефінансування.

Підвищуючи облікову ставку, НБУ заохочує економічних агентів більше відкладати коштів та менше їх витрачати, зокрема брати кредити. Це сповільнює темпи обертання грошової маси та призводить до зниження цін.

Нагадаємо:

Під час останнього у 2025 році засідання з питань монетарної політики НБУ не став змінювати розмір облікової ставки, зберігши її на рівні 15,5%.