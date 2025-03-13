Який американський бізнес працює в Україні і чи може він гарантувати безпеку?

Президент США Дональд Трамп вважає, що сама лише наявність американського бізнесу в Україні може захистити її від нової російської агресії. Чи дійсно це так?

11 березня в саудівській Джидді пройшли переговори між Україною і США. Сторони домовилися розблокувати надходження американської військової допомоги та розвідувальних даних, а також обговорили формат режиму припинення вогню.

Ще одне принципове для України питання, яке порушувалося на переговорах, – гарантії безпеки. Щодо них прогресу наразі немає.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовлявся гарантувати довгостроковий мир в Україні. Він вважав, що угода про спільний видобуток мінералів та залучення американського капіталу вбереже Україну від повторної російської агресії.

При цьому Трамп не згадав про понад 3 тис. компаній, які належали американцям до 2022 року і які, попри своє заокеанське коріння, не зупинили напад росіян.

Американський бізнес до війни

Оцінити масштаби американських бізнес-інтересів в Україні виявилося складним завданням. Дані про всі зареєстровані в Україні компанії, у яких резидентам США належать 50% і більше акцій або часток, надала ЕП платформа YouControl.

До великої війни в Україні працювали 3 005 таких підприємств. Імовірно, ці дані неповні. До вибірки не потрапили американські компанії, формальні власники яких не є резидентами США. Так, фірма "МакДоналдс" в Україні формально належить британській "дочці" холдингу MCD Europe Limited, а українське представництво компанії Coca-Cola – нідерландській "КК Беверіджиз холдiнгз ІІ Б.В.".

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У 2021 році американський бізнес, який потрапив до вибірки, згенерував 233,84 млрд грн або 8,57 млрд дол. виторгу (за середньорічним курсом НБУ). Його сумарний чистий прибуток становив 24,38 млрд грн або 893,5 млн дол.

Найбільше американський бізнес був представлений у сферах комп'ютерного програмування (320 компаній, сумарний виторг за 2021 рік – 30,96 млрд грн), надання нерухомості в оренду (193 і 727,7 млн грн відповідно) та вирощування зернових культур (129 і 27,27 млрд грн відповідно).

Найбільше прибутків у 2021 році отримали американські компанії, які займаються вирощуванням зерна (13,21 млрд грн або 484 млн дол.), програмуванням (2,07 млрд грн або 75,91 млн дол.) та виробництвом електроенергії (52 такі компанії сумарно отримали 1,57 млрд грн або 57,43 млн дол.).

Найприбутковіша у 2021 році американська компанія, яка працювала в Україні, – ТОВ "Райз північ" (у 2018 році кінцевим бенефіціаром підприємства був Олег Бахматюк; згодом воно увійшло в групу SP Advisors, а кінцевим бенефіціаром стала зареєстрована в штаті Вайомінг компанія TNA Corporate Solutions LLC).

У довоєнний рік компанія отримала 1,38 млрд грн чистого прибутку. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур. Зареєстрована вона на Сумщині, частина якої зазнала окупації в перші дні великої війни.

Більшість компаній з американськими бенефіціарами у 2021 році була зареєстрована в Києві – 1 701. Чимало бізнесів з американськими власниками було на Одещині (217), Львівщині (172) та Харківщині (131).

В областях, де йшли або тривають бої, у 2021 році була зареєстрована 501 американська компанія. Їхній сумарний оборот у 2021 році становив 49,45 млрд грн (1,81 млрд дол.), а чистий прибуток – понад 10,64 млрд грн (390 млн дол.). Очевидно, що їх наявність не спинила російських загарбників від вторгнення.

Воєнні втрати та заробітки

Після початку великої війни американські компанії, що працюють в Україні, зіткнулися з такими ж викликами, що й решта бізнесу. За даними опитування Американської торгової палати (АТП, об'єднує міжнародний бізнес, який працює в Україні), активи 49% її компаній-членів були пошкоджені або втрачені внаслідок боїв. 19% фірм повідомили, що принаймні частина активів була окупована.

Водночас лише 4% компаній-членів АТП повідомили про припинення роботи в Україні. Решта 96% продовжують повністю або частково працювати.

За даними YC.Market, до березня 2025 року лише 33 з 3 005 компаній з американськими власниками, які працювали в Україні до великої війни, припинили роботу. Вихід не обов'язково був пов'язаний з початком війни: за довоєнний 2021 рік усі ці 33 фірми сумарно згенерували 5,66 млн грн збитків. Більшість з них були зареєстровані в Києві (19), на Львівщині (4), Харківщині та Хмельниччині (по 2).

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Натомість за останні три роки в Україні з'явилися 330 нових компаній, які належать резидентам США. Більшість з них зареєструвалися в Києві (228), у Львівській (31), Одеській (16) та Закарпатській (11) областях. Найбільше нових бізнесів, 50, працюють у сфері комп'ютерного програмування, їх загальна виручка у 2024 році становила 1,7 млрд грн, а чистий прибуток – 115,4 млн грн.

Попри війну, американський бізнес нарощував обороти в Україні. Виручка компаній, що належать резидентам США, зросла з 233,8 млрд грн до 281 млрд грн. Щоправда, чистий прибуток скоротився з 24,38 млрд грн до 5,36 млрд грн.

У доларовому еквіваленті вплив війни на фінансові показники стає ще більш очевидним: виручка скоротилася з 8,57 млрд дол. до 7 млрд дол., а чистий прибуток – з 893 млн дол. до 133,7 млн дол.

Заробітки американського бізнесу розподілилися нерівномірно. Найбільше прибутків у 2024 році отримали компанія "Гугл" – 2,2 млрд грн (54,97 млн дол. за середньорічним курсом НБУ), "ЕПАМ системз" – 1,67 млрд грн (41,52 млн дол.) та "Віннер імпортс Україна" – 1,37 млрд грн (34,13 млн дол.).

Десять найприбутковіших американських компаній у 2024 році згенерували 10,9 млрд грн чистого прибутку, що майже вдвічі перевищує сумарний чистий фінансовий результат усього американського бізнесу, який працює в Україні.

Одна з причин полягає в тому, що кількість американських компаній, які почали працювати в збиток, у 2024 році суттєво збільшилася порівняно з 2021-м. Якщо у 2021 році збитки отримали 522 компанії, то у 2024-му їх стало 653, з яких 238 до початку великої війни працювали з прибутком.

Більшість компаній, які у 2021 році були прибутковими, проте отримали збитки у 2024-му, зареєстровані в Києві. Їх 115 і це близько 6% від загальної кількості зареєстрованого в столиці американського бізнесу. У регіонах ситуація значно гірша. Так, на Сумщині збитково почали працювати 34,6% від зареєстрованих там компаній, на Вінниччині – 25%, Запоріжжі – 19,3%, Хмельниччині – 19,2%.

Інвестиції як гарантії

Можливо, у розумінні Трампа видобувний бізнес більш цінний і заслуговує на сильніші гарантії безпеки? В Україні у сфері видобутку зареєстровано небагато компаній з американськими бенефіціарами, ще менше з них працюють.

Серед них – ТОВ "Карпатська рудна компанія", яке видобуває золото на Мужіївському родовищі на Закарпатті. У 2014 році ЗМІ повідомляли, що його власником був тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, а фірма працювала на "сім'ю" Януковича. У 2016 році її власником стала кіпрська Avellana Gold LTD, а бенефіціаром – американець Севедж Браян Чарлез.

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Чи то через сумнівне минуле, чи то через віддаленість Мужіївського родовища від кордону з Росією, чи то через незначні обсяги обороту та прибутків (у 2024 році – 54,3 млн грн та 17,5 млн грн відповідно), проте американський капітал у сфері видобутку не зупинив Росію від нападу на Україну у 2022 році.

Можливо, прихід великих гравців на зразок MP Metals Corp, Alcoa Corporation чи Albemarle Corporation стане кращим аргументом. Тим більше, що деякі з них уже зацікавилися українськими надрами. Утім, сумніви щодо цього залишаються.

По-перше, американські компанії видобувають дорогоцінні та рідкісноземельні метали в низці африканських держав. Попри це, у багатьох з них про гарантії безпеки від США не чули, а в деяких навіть тривають активні бої.

По-друге, великий видобувний бізнес може проігнорувати Україну, де відсутні реальні гарантії безпеки від уряду США. Зрештою, американські компанії, які працюють в Україні, не поспішали інвестувати в неї ще до великої війни.

За даними Нацбанку, у 2021 році Україна отримала із США лише 65,5 млн дол. інвестицій (без урахування реінвестованих прибутків, отриманих американцями в Україні). Після 2022 року потік американських інвестицій скоротився ще більше, а у 2024-му НБУ зафіксував чистий відплив 152,6 млн дол. з України у США.