Українці ризикують потрапити в цінову пастку й не відчути підвищення зарплат – НБУ

У Національному банку попередили про ризик інфляційної спіралі "зарплати – ціни", коли бізнес перекладає зростання витрат на покупців, а працівники вимагають вищих зарплат для компенсації подорожчання.

Про це повідомив НБУ.

За оцінкою одного з учасників дискусії, зволікання з посиленням монетарної політики може підвищити ризик такої спіралі. Це ускладнить повернення інфляції до цілі навіть після послаблення впливу дорогих енергоресурсів та інших чинників.

У НБУ зазначили, що подорожчання пального, дефіцит кадрів, вищі витрати на логістику та знищення товарних запасів через російські атаки підштовхують ціни вгору.

Частка споживчого кошика, в якій ціни зростають більш ніж на 10% за рік, збільшилася з 42% у серпні до 48% у вересні.

Нагадаємо:

29 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Тоді ж регулятор погіршив прогноз інфляції на кінець 2026 року до 12,5%. У 2027 році очікується її сповільнення до 7,3%, а повернення до цілі 5% – у 2028 році.