Какой американский бизнес работает в Украине и может ли он гарантировать безопасность?

Президент США Дональд Трамп считает, что одно лишь наличие американского бизнеса в Украине может защитить ее от новой российской агрессии. Так ли это?

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между Украиной и США. Стороны договорились разблокировать поступление американской военной помощи и разведывательных данных, а также обсудили формат режима прекращения огня.

Еще один принципиальный для Украины вопрос, который поднимался на переговорах, - гарантии безопасности. По ним прогресса пока нет.

Ранее президент США Дональд Трамп отказывался гарантировать долгосрочный мир в Украине. Он считал, что соглашение о совместной добыче минералов и привлечении американского капитала убережет Украину от повторной российской агрессии.

При этом Трамп не упомянул о более 3 тыс. компаний, которые принадлежали американцам до 2022 года и которые, несмотря на свои заокеанские корни, не остановили нападение россиян.

Американский бизнес до войны

Оценить масштабы американских бизнес-интересов в Украине оказалось сложной задачей. Данные обо всех зарегистрированных в Украине компаниях, в которых резидентам США принадлежат 50% и более акций или долей, предоставила ЭП платформа YouControl.

До большой войны в Украине работали 3 005 таких предприятий. Вероятно, эти данные неполные. В выборку не попали американские компании, формальные владельцы которых не являются резидентами США. Так, фирма "МакДоналдс" в Украине формально принадлежит британской "дочке" холдинга MCD Europe Limited, а украинское представительство компании Coca-Cola - нидерландской "КК Бевериджиз холдингз ІІ Б.В.".

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В 2021 году американский бизнес, который попал в выборку, сгенерировал 233,84 млрд грн или 8,57 млрд долл. выручки (по среднегодовому курсу НБУ). Его суммарная чистая прибыль составила 24,38 млрд грн или 893,5 млн долл.

Больше всего американский бизнес был представлен в сферах компьютерного программирования (320 компаний, суммарная выручка за 2021 год - 30,96 млрд грн), предоставления недвижимости в аренду (193 и 727,7 млн грн соответственно) и выращивания зерновых культур (129 и 27,27 млрд грн соответственно).

Больше всего прибыли в 2021 году получили американские компании, которые занимаются выращиванием зерна (13,21 млрд грн или 484 млн долл.), программированием (2,07 млрд грн или 75,91 млн долл.) и производством электроэнергии (52 такие компании суммарно получили 1,57 млрд грн или 57,43 млн долл.).

Самая прибыльная в 2021 году американская компания, которая работала в Украине, - ООО "Райз север" (в 2018 году конечным бенефициаром предприятия был Олег Бахматюк; впоследствии оно вошло в группу SP Advisors, а конечным бенефициаром стала зарегистрированная в штате Вайоминг компания TNA Corporate Solutions LLC).

В довоенный год компания получила 1,38 млрд грн чистой прибыли. Основной вид деятельности - выращивание зерновых культур. Зарегистрирована она на Сумщине, часть которой подверглась оккупации в первые дни большой войны.

Большинство компаний с американскими бенефициарами в 2021 году было зарегистрировано в Киеве - 1 701. Немало бизнесов с американскими владельцами было в Одесской (217), Львовской (172) и Харьковской (131) областях.

В областях, где шли или продолжаются бои, в 2021 году была зарегистрирована 501 американская компания. Их суммарный оборот в 2021 году составил 49,45 млрд грн (1,81 млрд долл.), а чистая прибыль - более 10,64 млрд грн (390 млн долл.). Очевидно, что их наличие не остановило российских захватчиков от вторжения.

Военные потери и заработки

После начала большой войны американские компании, работающие в Украине, столкнулись с такими же вызовами, что и остальной бизнес. По данным опроса Американской торговой палаты (АТП, объединяет международный бизнес, работающий в Украине), активы 49% ее компаний-членов были повреждены или потеряны в результате боев. 19% фирм сообщили, что по крайней мере часть активов была оккупирована.

В то же время только 4% компаний-членов АТП сообщили о прекращении работы в Украине. Остальные 96% продолжают полностью или частично работать.

По данным YC.Market, к марту 2025 года только 33 из 3 005 компаний с американскими владельцами, которые работали в Украине до большой войны, прекратили работу. Выход не обязательно был связан с началом войны: за довоенный 2021 год все эти 33 фирмы суммарно сгенерировали 5,66 млн грн убытков. Большинство из них были зарегистрированы в Киеве (19), на Львовщине (4), Харьковщине и Хмельнитчине (по 2).

Зато за последние три года в Украине появились 330 новых компаний, принадлежащих резидентам США. Большинство из них зарегистрировались в Киеве (228), во Львовской (31), Одесской (16) и Закарпатской (11) областях. Больше всего новых бизнесов, 50, работают в сфере компьютерного программирования, их общая выручка в 2024 году составила 1,7 млрд грн, а чистая прибыль - 115,4 млн грн.

Несмотря на войну, американский бизнес наращивал обороты в Украине. Выручка компаний, принадлежащих резидентам США, выросла с 233,8 млрд грн до 281 млрд грн. Правда, чистая прибыль сократилась с 24,38 млрд грн до 5,36 млрд грн.

В долларовом эквиваленте влияние войны на финансовые показатели становится еще более очевидным: выручка сократилась с 8,57 млрд долл. до 7 млрд долл., а чистая прибыль - с 893 млн долл. до 133,7 млн долл.

Заработки американского бизнеса распределились неравномерно. Больше всего прибыли в 2024 году получили компания "Гугл" - 2,2 млрд грн (54,97 млн долл. по среднегодовому курсу НБУ), "ЕПАМ системз" - 1,67 млрд грн (41,52 млн долл.) и "Виннер импортс Украина" - 1,37 млрд грн (34,13 млн долл.).

Десять самых прибыльных американских компаний в 2024 году сгенерировали 10,9 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое превышает суммарный чистый финансовый результат всего американского бизнеса, который работает в Украине.

Одна из причин заключается в том, что количество американских компаний, которые начали работать в убыток, в 2024 году существенно увеличилось по сравнению с 2021-м. Если в 2021 году убытки получили 522 компании, то в 2024-м их стало 653, из которых 238 до начала большой войны работали с прибылью.

Большинство компаний, которые в 2021 году были прибыльными, однако получили убытки в 2024-м, зарегистрированы в Киеве. Их 115 и это около 6% от общего количества зарегистрированного в столице американского бизнеса. В регионах ситуация значительно хуже. Так, на Сумщине убыточно начали работать 34,6% от зарегистрированных там компаний, в Винницкой области - 25%, Запорожье - 19,3%, Хмельницкой области - 19,2%.

Инвестиции как гарантии

Возможно, в понимании Трампа добывающий бизнес более ценен и заслуживает более сильных гарантий безопасности? В Украине в сфере добычи зарегистрировано немного компаний с американскими бенефициарами, еще меньше из них работают.

Среди них - ООО "Карпатская рудная компания", которое добывает золото на Мужиевском месторождении на Закарпатье. В 2014 году СМИ сообщали, что его владельцем был тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко, а фирма работала на "семью" Януковича. В 2016 году ее владельцем стала кипрская Avellana Gold LTD, а бенефициаром - американец Севедж Брайан Чарлез.

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То ли из-за сомнительного прошлого, то ли из-за удаленности Мужиевского месторождения от границы с Россией, то ли из-за незначительных объемов оборота и доходов (в 2024 году - 54,3 млн грн и 17,5 млн грн соответственно), однако американский капитал в сфере добычи не остановил Россию от нападения на Украину в 2022 году.

Возможно, приход крупных игроков вроде MP Metals Corp, Alcoa Corporation или Albemarle Corporation станет лучшим аргументом. Тем более, что некоторые из них уже заинтересовались украинскими недрами. Впрочем, сомнения относительно этого остаются.

Во-первых, американские компании добывают драгоценные и редкоземельные металлы в ряде африканских государств. Несмотря на это, во многих из них о гарантиях безопасности от США не слышали, а в некоторых даже продолжаются активные бои.

Во-вторых, крупный добывающий бизнес может проигнорировать Украину, где отсутствуют реальные гарантии безопасности от правительства США. В конце концов, американские компании, работающие в Украине, не спешили инвестировать в нее еще до большой войны.

По данным Нацбанка, в 2021 году Украина получила из США лишь 65,5 млн долл. инвестиций (без учета реинвестированных доходов, полученных американцами в Украине). После 2022 года поток американских инвестиций сократился еще больше, а в 2024-м НБУ зафиксировал чистый отток 152,6 млн долл. из Украины в США.