Новини 9 листопада: відключення світла, атака на НПЗ РФ

Про що сьогодні говорили?

Про енергетику. У вівторок, 10 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про НПЗ. Вночі 9 листопада безпілотники атакували "Кіришінафтооргсинтез" у місті Кіриші Ленінградській області РФ – другий за потужністю НПЗ у Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

Про МВФ. 9 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про морозиво. Господарський суд Дніпропетровської області постановив стягнути з Російської Федерації на користь ТОВ "Фабрика морозива" 62,69 млн грн майнової шкоди, завданої російською атакою.

Про транспорт. Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Зеленського про обговорення з урядом запровадження безкоштовного проїзду у наземному громадському транспорті.

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У Київській міській раді понад півтора року не працює земельна комісія після викриття у лютому 2025 року масштабної корупції. Чому?

Алкогольний парадокс. Західні виробники міцних напоїв пішли з РФ, але нарощують обсяги продажів

Заяви про вихід з Російської Федерації досі можна знайти на сайтах західних алкогольних компаній, а пляшки їхніх напоїв – придбати в російських магазинах. Що п'ють росіяни і як західні виробники алкоголю нарощують продажі в РФ?