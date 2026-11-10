Курс валют на 10 листопада: наскільки подорожчали долар та євро

10 листопада готівкова гривня подешевшала до долара та євро в банках, вслід за курсом НБУ.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,36 – 46,04 грн (на 9 листопада: 45,33 – 45,99 грн);

Євро: 50,74 – 51,59 грн (на 9 листопада: 50,66 – 51,52 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,35 - 45,95 грн;

Ощадбанк – 45,35 - 45,99 грн;

Укрсиббанк – 45,35 - 45,99 грн;

ПУМБ – 45,50 - 46,10 грн;

Райффайзен – 45,30 - 45,90 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 50,60 – 51,60 грн;

Ощадбанк – 50,65 – 51,60 грн;

Укрсиббанк – 50,75 - 51,75 грн;

ПУМБ – 50,9 - 51,60 грн;

Райффайзен – 50,70 - 51,75 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшився на 9 копійок та становить 45,41 грн.