Курс валют на 10 листопада: наскільки подорожчали долар та євро
10 листопада, 10:22
Фото: Getty Images
10 листопада готівкова гривня подешевшала до долара та євро в банках, вслід за курсом НБУ.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,36 – 46,04 грн (на 9 листопада: 45,33 – 45,99 грн);
Євро: 50,74 – 51,59 грн (на 9 листопада: 50,66 – 51,52 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 45,35 - 45,95 грн;
- Ощадбанк – 45,35 - 45,99 грн;
- Укрсиббанк – 45,35 - 45,99 грн;
- ПУМБ – 45,50 - 46,10 грн;
- Райффайзен – 45,30 - 45,90 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 50,60 – 51,60 грн;
- Ощадбанк – 50,65 – 51,60 грн;
- Укрсиббанк – 50,75 - 51,75 грн;
- ПУМБ – 50,9 - 51,60 грн;
- Райффайзен – 50,70 - 51,75 грн.
Нагадаємо:
У вівторок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшився на 9 копійок та становить 45,41 грн.
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