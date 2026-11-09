Відновлення енергетики: банки профінансують проєкти на 73 мільярда

Банки забезпечили фінансування проєктів в енергетиці на 73 мільярда гривень: бізнес отримає на відновлення інфраструктури 67,1 мільярда, а населення – майже шість мільярдів.

Про це повідомляє Національний банк України.

У межах меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак Російської Федерації банки розпочали фінансування відповідних проєктів бізнесу на 67,1 млрд грн та населення на 5,9 млрд грн, зазначено у повідомленні.

За даними опитування найбільших банків – підписантів зазначеного меморандуму, станом на 26 жовтня 2026 року банки вже забезпечили фінансування проєктів бізнесу з відновлення генерації в енергетиці потужністю 2,176 ГВт.

Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових та гідро-, біо-, вітрових установок, придбання генераторів.

Крім генерації, банки фінансують проєкти бізнесу зі зберігання енергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів), а також модернізації теплообладнання. Потужність за цими проєктами сягнула 1,050 ГВт.

Станом на 26 жовтня 2026 року валовий портфель "енергетичних" кредитів бізнесу з урахуванням їх погашення становить 44,1 млрд грн, населенню – 4,4 млрд грн. Проєкти фінансуються в 22 областях країни.

"З початку серпня ухвалено вже чотири пакети заходів, у тому числі жовтневі рішення, спрямовані на підтримку кредитування підприємств енергетичного сектору та критичної інфраструктури. Очікуємо на позитивний ефект від цих кроків та подальшу підтримку банками проєктів з відновлення енергетики", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами, зазначає регулятор.

Нагадаємо:

Раніше Нацбанк пом'якшив правила оцінки застави та кредитних ризиків – це має розширити доступ до фінансування для компаній, які постраждали від війни, підприємств оборонно-промислового комплексу й енергетики.