Нацбанк показав курс валют на вівторок 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 9 копійок та становитиме 45,41 грн.

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