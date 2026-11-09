Нацбанк показав курс валют на вівторок 10 листопада
Getty Images
У вівторок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 9 копійок та становитиме 45,41 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро збільшиться на 17 копійок і становитиме 50,81 грн.
Офіційні курси на вівторок 10 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,41 грн (45,32 грн станом на 9 листопада);
- 1 євро – 50,81 грн (50,64 грн станом на 9 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.