Ferrexpo заявила про подальше блокування відшкодування ПДВ через санкції до Жеваго

Дочірні підприємства гірничорудної компанії Ferrexpo з активами в Україні – ПрАТ "Полтавський ГЗК" (ПГЗК) і ТОВ "Єристівський ГЗК" - отримали чергові повідомлення від податкових органів про рішення призупинити відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) – тепер за лютий 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що загальна сума відшкодування ПДВ становить 456,6 млн грн. (приблизно $11,1 млн). Це сталося після оголошення від 21 березня 2025 року щодо повідомлення про призупинення сплати ПДВ за січень 2025 року.

"Пояснення податківців щодо відсторонення стосується накладення персональних санкцій на Костянтина Жеваго. Ці санкції мають особистий характер для пана Жеваго, і санкції не були застосовані безпосередньо до компанії чи будь-якої з її дочірніх компаній (Ferrexpo Group). Враховуючи ці пояснення, ймовірно, що в подальшому у відшкодуванні ПДВ також може бути відмовлено", - говориться в пресрелізі.

В компанії вважають, що персональні санкції щодо пана Жеваго не повинні використовуватися як інструмент фінансового тиску на Ferrexpo.

При цьому нагадується, що призупинення відшкодування ПДВ створює фінансовий тиск на ліквідність групи та призвело до скорочення виробництва до 25% від повної потужності.

Нагадаємо:

У кінці березня гірничорудна компанія Ferrexpo заявила про можливе скорочення діяльності через припинення відшкодування ПДВ.

"Припинення відшкодування ПДВ створює додатковий фінансовий тиск на Ferrexpo. Це означає, що компанія буде змушена скоротити виробництво та продажі. Такі дії призводять до збитків і ще більше ускладнюють і без того складні операційні умови", - йшлося у повідомленні.

Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.

Гірничодобувна компанія Ferrexpo, чиї акції торгуються на Лондонській фондовій біржі, повідомила, що її український підрозділ Ferrexpo Poltava Mining (FPM) став об'єктом цивільного позову на 157 млрд грн (3,77 млрд дол).

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc заявила, що передача 49,5% акцій Полтавського ГЗК в управління АРМА порушує міжнародні інвестиційні угоди України з Великобританією та Швейцарією.