Жеваго відреагував на санкції РНБО: незаконні та безпідставні

Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому ввечері в четвер на телеканалі Еспресо, повідомляє LIGA.net.

"Це ще один епізод переслідування мене президентом України Зеленським. Немає жодного рішення суду проти мене, пов'язаного із загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету.

Виходить, що підстав для відкриття проти мене кримінальної справи за загрозу національній безпеці немає, а підстави для санкцій за це начебто є. Ну це ж абсурдно" – сказав він.

Жеваго сказав, що активно підтримує Збройні Сили України, і перебуває під санкціями Росії. Тому звинувачувати його в діяльності на користь Росії немає підстав.

Бізнесмен також запевнив, що АвтоКрАЗ не експортував вантажівки до Росії, бо підприємство теж під санкціями у Росії.

"Ще мені закидають те, що начебто група компаній Ferrexpo, де я та моя родина є акціонерами, співпрацює з росіянами.

Це абсолютна неправда. Ferrexpo — це єдина публічна компанія з активами в Україні, в яку власники інвестували мільярди доларів США та чиї акції торгують на основному майданчику Лондонської фондової біржі, і яка є частиною індексу FTSE 250. Її акціонерами є не якісь анонімні росіяни, а поважні світові інвестиційні та суверенні фонди, зокрема Норвезький суверенний фонд, компанії BlackRock та UBS, а також тисячі громадян США, ЄС і Великої Британії.

Звинувачення компанії в загрозі національній безпеці фактично рівнозначне обвинуваченню і цих світових гігантів у тероризмі також. У всіх повинне виникнути питання, чому проти мене санкції вводяться, а проти цих інтернаціональних гігантів, які такі ж акціонери, як і я, ні? Чому такі подвійні стандарти? Звісно ж, це більше піарне питання, а не питання верховенства права", – сказав Жеваго.

Він вважає, що санкції – це переслідування за його політичну та громадянську позицію і попередив, що через це Україні можуть відмовити в євроінтеграції.

"В Україні верховенство право – це перешкода для авторитарних замашок влади. Але в ЄС не приймають авторитарні країни", – сказав бізнесмен.

Нагадаємо:

13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.